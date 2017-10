El juvenil del Girona perdona al Narcís Sala i encaixa la segona derrota

El Girona juvenil va sumar la segona derrota de la temporada, totes dues a domicili i a Barcelona, després de fer-ho ahir contra el Sant Andreu. Tot i que els d'Àlex Marsal van dominar gran part del partit, després de perdonar amb 0-0 van veure com un afortunat gol en pròpia de Teo avançava el conjunt quadribarrat. Fins al descans, els gironins van tornar a perdonar i a la represa, al minut 61, Franco posava el 2 a 0. Pedro Porro, de penal, retallava diferències pel Girona que, fins al final, va fer un atac i gol i, tot i enviar una pilota al pal, no va poder com a mínim sumar un punt de la seva visita al Narcís Sala. El proper cap de setmana reben el Nàstic.