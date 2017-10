L'objectiu del Madrid: tornar a ser invencible al Bernabéu

El Reial Madrid encara el seu duel d'aquesta nit (20.45 hores) contra l'Eibar amb l'obectiu de tornar a ser intractable al Santiago Bernabéu. Sobretot després de fallar a casa en tres dels quatre partits que ha jugat a la Lliga, i traslladar-hi l'efectivitat que fins ara ha demostrat a fora. El tècnic blanc, Zinedine Zidane, afronta el partit amb diverses baixes. Dani Carvajal, Mateo Kovacic i Gareth Bale estan descartats. També el porter Keylor Navas, que va reaparèixer fa pocs dies a la Lliga de Campions, on va patir una lesió muscular que permetrà a Kiko Casilla jugar el seu segon partit consecutiu com a titular després de fer-ho a Getafe. Varane està tocat i caldrà veure si està per ser titular.

L'Eibar del gironí David Juncà visitarà el Bernabéu amb perill de tornar al descens i amb la baixa del lesionat Iván Ramis.