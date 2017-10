L'Uruguai convoca Stuani per jugar dos amistosos al novembre

? En ben poques setmanes, la competició torna a aturar-se per culpa dels compromisos internacionals per tercer cop des que va començar la temporada. I de nou, Pablo Machín es quedarà uns quants dies sense algun dels seus futbolistes. La primera absència confirmada és la de Cristhian Stuani, que ha estat convocat per l'Uruguai per disputar dos partits amistosos: el dia 10 de novembre a Polònia i el 14, a Àustria.

Encara no hi ha anunci oficial per part de la Federació, però amb tota probabilitat el Marroc també citarà el porter Yassine Bounou per al transcendental duel a Costa d'Ivori del dia 11 classificatori per al Mundial de l'any vinent. També té molts números de marxar Pablo Maffeo. Va debutar fa poc amb Espanya sub-21 i el tècnic Albert Celades el podria tornar a necessitar per als partits contra Islàndia i Eslovàquia (dies 9 i 14).