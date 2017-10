Olot-Llagostera, un derbi d'alt voltatge a Segona B

Tres anys i mig després de l'última vegada, Olot i Llagostera es tornen a veure les cares a la Segona Divisió B. Aquesta tarda (17 h.) els dos conjunts, amb necessitat de puntuar, s'enfronten en un duel d'alt voltatge i amb un bon grapat de vells coneguts per part de tots dos conjunts. Serà un partit especial també per jugadors olotins com Jordi Masó, Uri Santos o Barnils, que es retrobaran amb el seu ex equip, el Llagostera. Precisament tots ells estaven en l'últim precedent, que va acabar amb victòria olotina (1-0).

Han passat moltes coses des d'aquell partit i aquesta tarda tots dos conjunts aspiren a una victòria que els donaria molt aire a la classificació. Amb vuit punts i en zona de promoció de descens, l'Olot té l'objectiu d'oblidar la derrota contra l'Ontinyent i seguir el camí del darrer partit a casa, quan van superar amb claredat el Saguntí. Aquest últim duel a la Garrotxa ha de servir de guia per l'equip dirigit per Martín Posse. Probablament va ser el millor del que portem de temporada, mostrant una gran solidesa defensiva i amb un Hèctor Simon en un gran moment de forma. Jose, Yeray i Moha, tots tres lesionats, són les baixes del conjunt garrotxí.

A l'altra banda, el Llagostera vol tancar de la millor manera una setmana que, fins el moment, ha estat molt positiva. Començaven derrotant l'Elx fa set dies (2-1) aconseguint el primer triomf a casa després de remuntar un dels grans favorits de la categoria. Dijous, en Copa Catalunya i contra un Girona amb la majoria de jugadors del primer equip, els d'Òscar Álvarez es van classificar pels quarts de final, als penals, després de completar un molt bon partit. Aquests dos duels han omplert de moral i confiança als llagosterencs, que van començar la jornada en zona de descens. El guanyapodria abandonar la zona baixa en finalitzar la jornada en el que serà el segon derbi del curs.