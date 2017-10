El Palafrugell és superat a casa pel Liceo i el Lloret perd a la pista del Voltregà

Després de caure golejat al Palau Blaugrana contra el Barça (7-1), el Palafrugell va tornar a topar ahir amb un altre dels grans de l'OK Lliga com el Liceo. Els gallecs no van donar opció en cap moment als de Xavier Garcia Balda i de seguida es van situar 0-3 al marcador. El gol de Ruiz tampoc va fer pessigolles al Liceo, que va respondre amb dues dianes més (1-5). Al final, Vives i Pujol van maquillar el marcador per situar el 3-5 final.

Derrota ajustada del Lloret Vila Esportiva a Sant Hipòlit en un partit d'allò més intens que no es va resoldre fins als darrers minuts. El 3-1 d'Armengol (m. 40) va acabar amb la resistència d'un Lloret que encara va somiar amb l'empat gràcies al gol de Lluís Grau.