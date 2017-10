El Palamós no es fia d'un Castelldefels en mala ratxa

L'entrenador del Palamós, Vicenç Fernández, no vol «cap tipus de relaxació» de cara a l'enfrontament d'avui als Canyars (12 h.) davant un Castelldefels que ocupa la penúltima posició i que fa vuit partits que no guanya. El tècnic vidrerenc considera que «els números del Castelldefels encara els fan més perillosos». Per tot plegat, creu que «la classificació del rival no es correspon a la qualitat que té la seva plantilla».

Si jugar a fora li prova molt més al Palamós, ara l'equip té al seu davant una oportunitat magnífica per enllaçar la tercera victòria consecutiva a domicili perquè visiten a un Castelldefels en crisi. Els del Baix Llobregat fa vuit partits que no guanyen, (2 empats i 6 derrotes), sumant 2 punts dels últims 24.