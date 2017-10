El Peralada, encara sense Kevin Soni, posa a prova la seva millora contra un rival directe

Aquest migdia (12 h.) el Peralada-Girona B rep la visita del Peña Deportiva, un rival que ha calcat gairebé al cent per cent l'inici dels gironins i que, amb sis punts a la classificació, afronta un partit d'alt voltatge per escapar-se de la zona vermella de la classificació. L'equip d'Arnau Sala, que assegura que «estem en la bona línia, portem un bon treball realitzat les últimes setmanes», arriba al duel després de perdre al camp de l'Hèrcules, on van merèixer, com a mínim, puntuar. En l'últim partit a casa, els altempordanesos van superar el Badalona (2-0) i esperen, avui contra l'equip balear, tornar a sumar els tres punts. «És un equip que no renuncia a tenir la pilota, haurem d'estar molt alerta», destacava el tècnic dels xampanyers, que no podrà comptar amb Soni, que cumplirà l'últim partit de sanció.