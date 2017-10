L´Uni s´embala davant l´Araski

La bona gestió i la implicació de les jugadores amb l´equip porta a actuacions com les que s´han pogut veure en menys de 48 hores. Si dijous l´Spar Citylift Girona va aconseguir superar, a Fontajau, el Landes, amb una diferència de 31 punts (78-47), ahir va ser l´Araski a Vitòria per 35 punts de diferència (53-88). Una gesta per la que s´ha d´estar molt preparat per portar a terme. El cansament acumulat entre els partits, el viatge i només havent fet un entrenament (sessió de tir d´una hora) abans d´afrontar el darrer compromís, no va ser motiu perquè l´equip dirigit per Èric Surís sortís endollat des del primer moment i no donés opcions a unes rivals que van anar cedint, paulatinament, davant la pressió i la qualitat del conjunt gironí.

Els primers compassos ja van ser definitoris de la tònica general del partit. Després d´una possessió infructuosa de les locals, al primer intent Núria Martínez va clavar un triple per anunciar l´arribada de l´Uni. Les locals van reaccionar a aquests primers punts amb dues cistelles i es posaven per davant en el marcador per primera vegada (4-3), però va ser un miratge. Tot i això, l´Araski va donar la imatge d´un equip lluitador, no donant-se per vençut en cap moment del partit, tot i el marcador.

El partit d´ahir no va ser d´aquells en els que uns minuts d´encert i inspiració ofensiva trencaven el marcador, sinó que la victòria va ser forjada des de la regularitat en cada un dels quarts. Lluny de repetir el comportament davant l´Uni Ferrol, en el que un cop arribada a una diferència còmoda l´Uni va saber gestionar molt bé el partit i el resultat, les d´Èric Surís van anar a buscar la victòria en cada parcial i la diferència a l´electrònic va anar augmentant minut a minut, arribant als 35 al final del partit, un partit en el que van participar totes les jugadores i en el que totes van aconseguir anotar.

Amb el rebot ben controlat per Colhado i Alminaite (15 i 7 rebots respectivament) i impedint segones opcions a les rivals, les gironines van signar un 44% d´efectivitat en el tir enfront del 28% de les basques, essent l´encert en el tir i el control del rebot les principals claus per la victòria final.

Tot l´equip va estar a l´altura de les circumstàncies, sobresortint, en la vessant anotadora Traore, amb 20 punts i una valoració de 26, tot i que Colhado (21 punts de valoració) i María Conde, sortint des de la banqueta (18 punts de valoració) van acompanyar la senegalesa com a puntals de l´equip. Un equip que no va deixar de fer augmentar les diferències i solvent en tot moment del partit, fins i tot en el darrer quart, quan a la pista no hi havia cap de les cinc jugadores inicials.

La Lliga Dia s´iguala

L´aconseguit per l´Uni té, potser, més mèrit si mirem més enllà d´aquest partit. Els darrers resultats obtinguts per les d´Èric Surís són espectaculars si tenim en compte la igualtat en aquesta competició i que un descuit pot fer que qualsevol equip et guanyi. Sense anar més lluny, ahir, al Perfumerías Avenida li va passar i la derrota davant el Ferrol (50-54) fa que el capdavant de la classificació estigui compartit per quatre equips.