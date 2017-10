Els socis donen llum verd a uns comptes milionaris

L'assemblea de compromissaris del FC Barcelona va aprovar ahir el tancament de l'exercici anterior i la proposta de pressupost del present (879 milions d'euros), encara que els moments àlgids de la reunió de socis i directiva es van viure quan els parlaments es van dirigir a donar suport a la Generalitat, després de la decisió del Govern espanyol d'aplicar l'article 155 de la Constitució.

«El Barça sempre ha estat al costat del poble de Catalunya, i de les seves institucions. Així que avui (ahir per al lector), davant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, hem de reiterar el nostre suport absolut a les institucions democràtiques de Catalunya escollides pels seus ciutadans. Volem expressar el nostre suport i solidaritat a tots els estaments afectats i als mitjans de comunicació públics. Cal calma. Qualsevol reacció ha de ser cívica i pacífica, i també al Camp Nou», va assenyalar el president del club, Josep Maria Bartomeu.

El mandatari va trencar l'ordre del dia, i després del recés per dinar al Palau Blaugrana, on es van citar els compromissaris, va prendre la paraula per tornar a reclamar «diàleg» davant una situació política i social a Catalunya que ha generat una atmosfera molt tensa. «Ningú pot dubtar del compromís del Barcelona amb la societat catalana davant la situació que vivim. No es pot confondre la responsabilitat que es té com a president del Barcelona, en representació de tots els socis, amb la tebior que alguns ens atribueixen», va afegir. Abans de garantit també que la intenció del Barça és continuar jugant la Lliga, participació que «avui dia està totalment garantida. I cal que sapiguem que la viabilitat de la Lliga de Futbol Professional i del Barça passa, en gran part, per la continuïtat del vincle».



L'economia del club

L'entitat va informar que compta ja amb feina avançada per a l'arribada d'un patrocinador per posar cognom al Camp Nou, i que podria aportar més de 200 milions per a un contracte d'entre 15 i 20 anys. El primer semestre del 2018, el Barça celebrarà una assemblea de compromissaris perquè els socis votin sobre el patrocinador.

Sobre els grans números dels pressupostos, en la primera votació, per tancar la temporada passada (amb una facturació de 708 milions d'euros de pressupost i 18,1 milions de beneficis, i amb una reducció del deute de 24,5 milions, fins a deixar-la en 247 milions), eren a la sala 531 compromissaris, dels quals van aprovar els comptes 486, mentre que van votar en contra 22, i 25 van fer-ho en blanc.

En el pressupost per a aquest curs, amb una facturació de 897 milions d'euros, la junta sí que va trobar més resistència entre els compromissaris, des d'on van sortit algunes veus posant l'èmfasi en la «preocupació» per l'increment de la massa salarial. Davant això, el director general de l'entitat, Òscar Grau, va admetre que a la junta «també existeix aquesta preocupació», però va indicar que el club busca l'«equilibri» i que el Barça «hi està posant remei».

Tot i també mostrar reticències evidents sobre el Palau Blaugrana, els socis van acabar avalant el pressupost previst i hi van votat a favor. Així, dels 565 compromissaris acreditats en el moment de la votació del pressupost de la present temporada, van donar llum verd als comptes 391 socis, ho van fer en contra 68 i hi va haver 49 vots en blanc.

Gràcies als 222 milions d'euros rebuts per la clàusula de rescissió de contracte que el Paris Saint-Germain va pagar per Neymar l'estiu passat (dels quals només 144 han tingut un impacte en els comptes), es preveuen uns ingressos que ascendeixen als 897 milions d'euros.



Messi i la renovació

D'una altra banda, el Barça va informar que Lionel Messi va renovar per quatre anys més el juny passat, i que quan acabi aquest compromís se li presentarà, igual que a Iniesta, un contracte per a tota la vida, amb la idea que finalment acabi sent un ambaixador de l'entitat, com ho és Ronaldinho.