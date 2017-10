El Bàsquet Girona perd a Tortosa a la pròrroga

El Bàsquet Girona va caure ahir a la pista del Cantaires Tortosa a la pròrroga en un final d'infart. L'equip dirigit per Quim Costa, que arribava a la cita amb un balanç de 3 victòries i només una derrota, no va poder sumar el quart triomf del curs tot i tenir-lo a la butxaca durant força minuts com demostra el 55-60 de la fi del tercer quart i el 62-69 a cinc minuts del final. I en els cinc minuts extres, els gironins van perdre el nord.

Els Cantaires de Tortosa es van mostrar més efectius i al final es van acabar emportant el triomf per 96 a 91.



Multiópticas salt-Palma

Nova derrota per al Multiópticas Salt, aquest cop a la seva pista davant un Palma Air Europa que es va mostrar superior als locals, sobretot en els primers compassos del partit, quan van agafar una bona renda.

Els esforços del Salt per posar-hi remei, però, no van donar fruits, doncs al seu davant hi tenien un conjunt que sabia com gestionar molt bé un avantatge que, per moments, va arribar als quinze punts.

La segona part del Salt va ser millor i es va mostrar com un equip competitiu, però no va poder minimitzar els efectes de l'apagada dels primers compassos del partit. Els saltencs son vuitens a la taula amb dues victòries i tres derrotes.