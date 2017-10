Una batalla campal obliga a la suspensió del derbi Pontenc-Gironès Sàbat

El partit de la jornada 8 entre el Pontenc i el Gironès-Sábat, de Tercera Catalana, va suspendre's ahir a dos minuts del final a causa d'una baralla entre jugadors i aficionats dels dos conjunts. El derbi gironí va ser dur i molt intens des del primer minut. Tot va començar quan uns aficionats locals van escridassar el porter visitant per una entrada a falta de dos minuts per a l'acabament. A partir d'aquí, l'àrbitre va aturar el matx i va donar com a acabat el partit a falta de dos minuts. El col·legiat va tancar l'acta amb el resultat de 2-2 i no va apuntar cap fet succeït perquè una vegada va prendre la decisió de suspendre el duel, va tancar-se el vestidor i no va observar els aldarulls. Una vegada finalitzat el partit, els Mossos d'Esquadra i una ambulància van anar al Municipal de Pont Major perquè algun jugador local i membres de la junta directiva del Pontenc va acabar amb fortes contusions. Tot sembla indicar que els minuts que falten per disputar no es jugaran.