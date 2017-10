La Cursa del Carrer Nou és l'avantsala de Fires

La Cursa del Carrer Nou, en la seva 39a edició, va seguir mantenint l'esperit de carrera urbana que l'ha caracteritzat durant tots aquests anys. La prova, organitzada per l'associació Girona Eix Comercial, es manté com la cita obligada per a l'atletisme gironí just abans que la ciutat entri en la seva setmana de Fires i més de 2.000 participants s'hi van aplegar per a disputar-la.

La prova d'enguany tenia l'al·licient de reunir els atletes de fons més en forma de la província, els lloretencs Jonathan Romeo i Àngel Mullera, el palamosí Annasse Mahboub, a més de Nour Radouane i Hamid Kabouri. La victòria final va ser per al mundialista Jonathan Romeo, que va creuar la línia d'arribada aturant el cronòmetre a 31:07, exactament mig minut abans que ho fes Annasse Mahboub, atleta júnior de l'A.A. Palamós, mentre que Àngel Mullera entrava a un minut i un segon del seu company d'equip al Lloret-La Selva.

Nour Radouane, vencedor en la passada edició entrava trepitjant els talons de Mullera, mentre que més endarrerit va arribar Hamid Kabouri, atleta que també sap el que és guanyar la Cursa del Carrer Nou, i en més d'una ocasió. En categoria femenina la guanyadora va ser l'atleta del F.C. Barcelona Montse Mas, mentre que la colomenca Bàrbara Ramon va aconseguir el segon lloc del podi i Judit Pujol, del GEiEG, va finalitzar tercera.



La prova de 5 quilòmetres

També va haver-hi la cursa de cinc quilòmetres, amb una participació de gairebé 500 atletes. En aquesta prova els més ràpids van ser Valere Hustun, Arnau Turon i Alex Marfil, en categoria masculina i Irene Batlle, Gemma Gregoris i Cheyna Treto en categoria femenina.

Paral·lelament a la celebració de les curses de 10 i 5 km, també es van disputar, per les categories de promoció i algun absolut, curses d'una milla de distància. Aquestes curses aplegaven participants de diferents categories, en les quals la primera en disputar-se va ser la Infantil femenina, amb victòria de la grupista Gemma Frigola, seguida per Jana Tardio i Laia Fita. En la cursa per a nois, la victòria va ser per a Elvin Josué Cárceles, Carles Cort va ser segon i Achraf El Marji va finalitzar en tercera posició, mentre que en la de veterans, la menys concorreguda, la victòria va ser per a Albert Cebollero, que va ser seguit per Joaquín Parejo i Helder Barrocas.

També es va entregar el trofeu honorífic Antoni Juliol a l'atleta més veterà, que es va endur Josep Maria Repullo (Club Triatlon Castellfollit-Parra), nascut l'any 1940.

A més, s'estrenava un nou trofeu, el del club amb tres atletes millor classificats, en què es van endur els premis el club La Sansi en categoria masculina i el GEiEG en categoria femenina i, pel que fa al trofeu atorgat a les empreses, els vencedors varen ser PGA Catalunya en categoria mixta i Clos Assessors en categoria masculina, quedant desert el premi en categoria femenina.

Enguany el color verd va tenyir la prova, en suport a Catalunya Contra el Càncer i el Rotary Club, entitats també molt lligades a la prova. El lliurament de premis es va celebrar al Carrer Nou i a la plaça Josep Pla, on hi va haver tota una sèrie d'activitats durant el matí, de les quals va sobresortir l'exhibició de zumba organitzada pel GEiEG.

També s'hi havien instal·lat diversos serveis, com massatges a càrrec de l'escola universitària EUSES i els estands de tes Alma i de fruites Gonzalvo. A més, Catalunya Contra el Càncer va aportar voluntaris que van recollir els xips per reciclar-los, fet que va suposar un donatiu solidari.