Gabarre decanta el derbi gironí

Cop d'efecte del Llagostera en el segon derbi gironí de la temporada que es viu a Segona Divisió B. L'equip d'Òscar Álvarez, que va castigar molt amb les seves arribades de cara a porteria, es va desfer dels olotins gràcies a una diana de Gabarre al minut 85, que va deixar l'Olot sense gairebé cap capacitat de reacció.

Tot i el resultat, els de Martín Posse van generar més joc i ocasions que el Llagostera que, amb molt ofici, es va emportar tres punts de la Garrotxa que els permeten abandonar la zona de descens de la categoria.

L'Olot va trobar en el porter Marcos el seu pitjor enemic en el primer equador del primer temps a l'estadi garrotxí. Sobretot en una acció claríssima per a Alfredo, que sol davant el porter, va veure com aquest evitava així que es pogués cantar el primer gol de la tarda. Pedro i Guzmán, en els primers vint minuts, també ho van intentar per a un Olot que, just abans de complir-se la mitja hora de joc, va tenir l'ocasió més clara.

L'opció va ser per a Marc Mas, que va estavellar la pilota al travesser. Els jugadors dirigits des de la banda per Martín Posse es trobaven molt còmodes sobre el terreny de joc però, en una de les arribades del Llagostera a l'àrea visitant, es van avançar al marcador.

Leo Ramírez, des del punt de penal, innaugurava l'electrònic. L'alegria llagosterenca no va durar gaire, ja que menys de deu minuts després, al límit del descans, Marc Mas igualava novament el partit després de, amb una rematada de davanter centre pur, enviar al fons de la xarxa una pilota servida des de la banda per un Alfredo, novament, molt actiu i destacat.

A la segona meitat la tònica del partit seguia el mateix camí que el primer temps. L'Olot, amb més moral que el rival pel fet d'empatar instants abans del descans, seguia portant la iniciativa i generant les arribades més perilloses de l'enfrontament. La més clara, per a Marc Mas. Al minut 56 de partit, el davanter silenc ho tenia tot a favor per tornar a avançar el seu equip però, com ja havia aparegut anteriorment, Marcos salvava gairebé miraculosament la diana olotina mentre el públic ja s'aixecava dels seus seients per celebrar-ho.

Fins al tram final del partit, el Llagostera, amb poques opcions ofensives i amb claredat en defensa mantenia el resultat a l'espera de tenir la seva oportunitat. Mentrestant, l'Olot, insistent però cada vegada més desesperat per veure com el segon gol no arribava, va rebre l'estocada definitiva al minut 85.



Apareix Gabarre

Semblava que el duel s'encaminava cap a l'empat final o, en tot cas, a una victòria local però aleshores va aparèixer Gabarre. Com ho va fer a la segona jornada per derrotar el Cornellà, el davanter, amb el cap, enviava la pilota al fons de la xarxa per donar els tres punts al Llagostera.

La victòria permet als blaugrana abandonar la zona de descens on, aquesta jornada, entra l'Olot, que amb només vuit punts tancarà aquesta jornada com a antepenúltim classificat, a dos punts de la salvació.