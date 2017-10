El Madrid supera l'Eibar abans de visitar el Girona

El Reial Madrid va guanyar 3-0 l'Eibar i va sobreviure a la seva pròpia espessor en un partit sense ritme, de poca brillantor i que només es va agitar amb la sortida al camp de Karim Benzema, que en l'última mitja hora va donar més sentit a la victòria blanca.

El Madrid jugarà dijous a Fuenlabrada un partit de Copa i diumenge serà el rival del Girona a Montilivi en una nova cita històrica.

Després del desgast davant el Tottenham, el quadre madridista tenia la missió de mantenir la intensitat davant un equip menor. Però a l'hora de la veritat es va veure una actuació grisa del Reial Madrid fins a la sortida de Benzema, afalagat fins l'adoració per Zidane en la vigília i a la banqueta des de l'inici.

L'Eibar no va aplicar el manual de tot equip visitant al Bernabéu: va eludir tancar-se i va apostar per ser valent. Va utilitzar una doble estratègia, línies avançades i pressió. Un gest arriscat que va sorprendre el Reial Madrid, acostumat a trobar-se els rivals que no surten del seu camp esperant un contraatac salvador.

El plantejament de José Luis Mendilibar va trigar a diluir-se mitja hora. En aquest temps, l'Eibar, sense complexos, va arribar a apoderar-se de la pilota i fins i tot va jugar a estones en la parcel·la del camp madridista. Això sí, després de l'ensurt inicial que va rebre d'Isco Alarcón, que va fallar un remat claríssim en el segon minut.

Encara que tot just va aconseguir acovardir Kiko Casilla, l'Eibar va aconseguir despertar els fantasmes del Llevant, Betis i València, equips que aquest any han amargat al públic del Bernabéu. Però aquesta no era una jornada per a un altre sobresalt. Aquest risc de Mendilibar estava destinat a fracassar. Va ser valent, però potser massa.

Si més no, l'Eibar va provocar certa espessor madridista, que es va trencar quan va aparèixer el cap de Paulo Oliveira per calmar la preocupació de l'equip Zidane. El defensa del quadre basc va saltar al costat de Sergio Ramos per una centrada de Marco Asensio i en el minut 18 es va marcar de cap un gol en pròpia porta. En aquest moment, l'aposta de l'Eibar gairebé es va enfonsar per complet.

El japonès Takashi Inui va poder tornar els seus companys a la casella de sortida, però es va veure en molts informatius amb un gol imaginari de vaselina des de molt lluny. L'ansietat de veure Casilla avançat va poder amb la lògica de passar la pilota al seu company Charles, que entrava com un coet disposat a encarar la porteria blanca.

Aquest error de l'intrèpid jugador nipó va marcar la fi de les oportunitats clares de l'Eibar, que va patir el seu segon cop en una altra jugada aïllada del Reial Madrid. Els homes de Zidane, amb molt poc, van fer pujar el 2-0 al marcador amb un bon xut amb l'esquerra d'Asensio després d'una centrada d'Isco. Era el minut 28 i l'Eibar, sense merèixer-ho, rebia una ferida definitiva.

A la segona part el partit va seguir igual. Benzema va sortir l'última mitja hora i va donar una mica d'espurna als blancs. Però no hi va haver gaire més, només el gol testimonial al final de Marcelo després d'un cop de taló excels del francès que va certificar una victòria sense brillantor i de tràmit. Diumenge les figueres madridistes seran a Montilivi per enfrontar-se amb el Girona.