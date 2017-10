Messi lidera un Barça que es fa fort en el lideratge

La capacitat de lideratge de l'argentí Lionel Messi, sumat al seu poder golejador, està sent una vegada més el pilar en el qual se sustenta el Barcelona, que arriba al primer quart de la Lliga líder, amb vuit victòries, un empat i encaixant gols en només tres dels nou partits disputats fins ara. Aquesta condició també l'ostenta en el grup D de la Champions, on ha aconseguit un ple de victòries - 3 de 3- i només ha encaixat un gol, en el partit de la setmana passada contra l'Olympiacos grec.

També les altes prestacions defensives estan possibilitant que l'equip d'Ernesto Valverde gaudeixi en solitari del lideratge en la jornada nou, amb 26 gols a favor i només tres encaixats, contra Getafe, Eibar i Atlètic de Madrid, únic equip que ha aconseguit treure un bon resultat contra els blaugrana aquesta temporada.

Leo Messi, que no va poder marcar dissabte contra el Màlaga (2-0) tot i fer un bon partit, porta onze gols en aquesta Lliga, i s'ha convertit, de nou, en la peça bàsica que sustenta un any més un Barcelona que ofereix moltes cares quant al seu futbol, sent la de dissabte a la nit de força pobresa.

Amb l'adeu de Neymar aquest estiu, Messi i Suárez havien de carregar amb la responsabilitat golejadora, però al final s'ha quedat sol l'argentí, ja que l'ariet uruguaià torna a passar per una sequera alarmant, i sobretot de poder rematador, escenificant-se dissabte a la nit algun episodi de negació davant la porteria rival, concretament en un tret a porta buida a passada de Sergi Roberto, que va acabar amb la pilota fora.

De fet, l'astre argentí destaca en la taula golejadora del Barça aquesta temporada, amb catorze gols entre Lliga i Champions. El segueixen Luis Suárez amb tres i Paulinho i Denis Suárez amb dos. També s'han de destacar quatre gols que s'han encaixat els rivals.

Amb aquesta forta arrencada sembla que el conjunt entrenat per Ernesto Valverde s'ha retrobat amb el bon joc després de la pobra imatge donada a la final de la Supercopa d'Espanya del passat mes d'agost contra el Reial Madrid.

Els blaugrana, no perden un partit des del 2-0 al Santiago Bernabéu, i qui sembla no travessar un bon moment són els jugadors de Zidadine Zidane, que ja s'han deixat set punts a la lliga -els 7 com a locals- i estan a cinc punts del Barça. A la Champions, els blancs, són segons empatats a set punts amb el Totthenham després d'empatar contra els anglesos 1-1 al Santiago Bernabéu.



El Barça va tornar ahir als entrenaments pensant ja en els setzens de final de la Copa del Rei, on debutarà demà a la Nueva Condomina contra el Múrcia, de la Segona Divisió B (21.30).

Pel compromís de Copa, Ernesto Valverde no podrà comptar amb Paulinho. El brasiler va rebre permís de l'entrenador i ahir ja no es va entrenar. Per al partit contra el Murcia, el tècnic blaugrana també ha donat descans a sis jugadors que acumulen molts minuts a Lliga i Champions, com Ter Stegen, Umtiti, Sergio Busquets, Iniesta, Messi i Luis Suárez. Aquests, juntament amb Paulinho no tornaran als entrenaments fins dimecres.

Per altra banda, ahir es van entrenar els jugadors del filial Jose Arnaiz, Aleñá, Cucurella, Oriol Busquets, Vitinho, Carles Pérez i Ortolá. Tots ells podrien tenir minuts en el partit de demà a la Nueva Condomina. Avui Valverde farà pública la convocatòria per aquest duel.