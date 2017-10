El Palamós torna a caure en descens després de ser golejat a Castelldefels

El Palamós va posar fi a dues victòries consecutives a fora caient golejat davant un Castelldefels que sumava vuit partits sense vèncer i que es trobava en penúltima posició. Finalment, el 4 a 1 els permet avançar els palamosins a la classificació i provoca que siguin els de VincençFernández qui caiguin novament al descens. Els Canyars continua essent un camp maleït per al degà, i als tres minuts, el Palamós ja anava per darrere en el marcador, una centrada des del costat dret la va rematar Aumatell amb el cap a la dreta de Quinti. La resposta dels visitants va arribar al minut 19 i 20, però les dues ocasions de Bonaventura van ser refusades pel porter local Manu. Prop del quart d'hora del segon temps, el davanter local Aumatell va situar el 2 a 0 gràcies a una bona acció individual. Dos minuts més tard va ser el pitxitxi palamosí Marc Medina qui posava emoció al matx, fent amb el cap el 2 a 1 . Els barcelonins es van refer i Gibert a manca d'un quart d'hora per acabar el partit va posar el 3 a 1. A partir d'aquí dos pals del Castelldefels, però, també una ocasió de Medina que el porter local va salvar i que hauria retornat l'emoció al matx. Amb el partit dat i beneït, un contraatac va permetre a Òscar Uroz arrodonir la primera victòria del Castelldefels a casa amb el 4 a 1 al temps afegit.