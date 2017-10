Primera derrota del Barça a l'ACB, mentre la Penya continua sense conèixer el triomf

El Barça Lassa que divendres ja va perdre a Belgrad en partit de l'Eurolliga, va caure ahir a la pista de l'Estudiantes (80-70) després d'un últim quart per oblidar. A qui tampoc li va anar bé i, en el seu cas, ja comença a ser més preocupant, és a la Penya.

El Divina Seguros Joventut de Badalona només va poder seguir el ritme del Gran Canària fins a l'equador del partit, i és que a la represa els locals van posar la directa i van escombrar l'equip de Diego Ocampo de la pista (94-69). Precisament, la Penya encara no ha sumat cap victòria després d'haver jugat quatre partits.

Per la seva part, el València es va imposar per només dos punts a la pista del Múrcia (91-93), mentre el Madrid ho va fer a casa superant l'Unicaja (99-85). Qui de moment no es pot queixar és el Fuenlabrada que després de 20 anys a l'ACB ahir va confirmar el seu millor inici de temporada de tota la seva història a la categoria.

Els madrilenys es van imposar a la pista del Betis de Sevilla (70-73) i continuen invictes després de cinc jornades. Ara, el Fuenlabrada és amb el Reial Madrid, els dos únics equips que continuen invictes i, per tant, ambdós són colíders de l'ACB amb 5 triomf i cap derrota.