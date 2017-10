El Barça inicia la defensa del títol de Copa del Rei al camp del Múrcia

El Barça canvia el xip i debuta aquesta nit a la Copa (21.30 hores) al camp del Múrcia, de Segona B, on iniciarà la defensa del títol. Serà en l'anada dels setzens de fnal, una cita que Ernesto Valverde afrontarà sense alguns dels seus titulars habituals. Homes com Ter Stegen, Busquets, Iniesta, Suárez, Messi, Paulinho i Umtiti han quedat fora de la convocatòria.

D'aquesta manera, el conjunt blaugrana apostarà per una davantera inèdita. Messi i Suárez no jugaran, mentre que Dembélé continua lesionat. D'aquesta manera, Paco Alcácer, el gironí Gerard Deulofeu i molt probablement Denis Suárez formaran el trident ofensiu. Ortolá, Arnaiz, Cucurella i Aleñá, del filial, han entrat a la convocatòria.

El Barça arriba al duel com a líder invicte de la Lliga, però amb un futbol bastant pobre, com el que va exhibir aquest últim dissabte contra el Màlaga (2-0). L'últim duel dels blaugrana a Múrcia data del 2008, amb victòria visitant per 3-5. També afavoreixen als de Valverde els precedents a la Copa. S'hi han enfrontat en sis ocasions i en totes elles sempre ha passat ronda el conjunt català.

Els murcians, bastant solvents a la Copa, necessiten fer un bon paper per oblidar la preocupant trajectòria a la Lliga. El davanter Víctor Curto, amb passat al Girona i autor de 6 dels 10 gols del seu equip en les anteriors eliminatòries, serà baixa per lesió. Altres futbolistes com l'argentí Fede Vega, Fran Carnicer, Xiscu Martínez i Pedro Martín també arrosseguen molèsties i tots ells es van perdre l'últim partit que el Múrcia va disputar amb derrota per 3-2 al camp del San Fernando.