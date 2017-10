Cristiano Ronaldo és «The Best»

Cristiano Ronaldo va ser condecorat anit per segon any consecutiu amb el premi The Best de la FIFA, que designa el millor jugador del món durant l'última temporada. L'astre portuguès es va tornar a coronar rei del futbol mundial després d'un curs per emmarcar, en què s'ha proclamat guanyador de la Champions League, la Lliga espanyola, la Supercopa d'Europa i també la Supercopa d'Espanya.

Cristiano, de 32 anys, va rebre el guardó a mans dels exfutbolistes Diego Armando Maradona i Ronaldo Nazario, que van fer broma abans del lliurament, en una gala que va tenir lloc al emblemàtic London Palladium de Londres. El futbolista del Reial Madrid es va imposar en la votació a l'argentí Lionel Messi, estrella del Barcelona, i el brasiler Neymar, qui el passat estiu va canviar el Barça pel París Saint-Germain.

«Vull agrair als meus companys, tant al Reial Madrid com a la selecció el seu paper. Ha estat un any extraordinari. I ja són 11 anys que he vingut aquí: dedicació, treball, treball dur, aquesta és la clau. El que volia quan vaig començar era guanyar trofeus col·lectius i individuals, i ho he aconseguit», va assegurar un emocionat Cristiano en portuguès després de rebre el premi. «Aquest trofeu és per a la meva família, la que està aquí amb mi i la que no. També per als meus dos fills a casa; acabo de ser pare. Estic molt feliç», va prosseguir. Ronaldo suma així un nou trofeu més al seu ja de per si ampli palmarès, en el qual té, com a premis individuals, quatre Pilotes d'Or, dos guardons The Best, tres premis de la UEFA a millor futbolista d'Europa i quatre botes d'Or, entre molts altres. «No m'oblido d'esmentar Leo (Messi) i Neymar, que són aquí avui. També als aficionats del Reial Madrid, al meu president (Florentino Pérez); tots ells em van donar suport durant tot l'any», va afegir.



Altres noms propis

Fins a cinc jugadors del Reial Madrid i dos del Barcelona formen part de l'Onze Ideal del 2017 de la FIFA FIFPro, segons es va anunciar també a la gala. Ramos, Marcelo, Modric, Kroos i Cristiano Ronaldo van ser els futbolistes blancs del Best Eleven; per part blaugrana, els escollits van ser Andrés Iniesta i Leo Messi. Completaven l'onze Buffon (Juventus), Bonucci (Milan), Dani Alves (PSG) i Neymar (PSG).

De la seva banda, el francès Zinedine Zidane (Reial Madrid) va ser designat com el millor entrenador i l'holandesa Lieke Martens (Barcelona), va guanyar el The Best en categoria femenina.