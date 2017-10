Illarramendi frustra la primera victòria a domicili de l'Espanyol

La Reial Societat, que va empatar amb un gol d'Asier Illarramendi en el minut 68, va tornar a deixar-se punts a casa aquesta temporada i l'Espanyol, que segueix sense guanyar fora, es va emportar un empat que retorna a l'equip donostiarra a la realitat, quan semblava haver deixat enrere la crisi de resultats. Els donostiarres arribaven a aquest partit amb la moral molt alta després de les seves dues últimes victòries, davant Alabès a la Lliga i la golejada històrica a la Lliga Europa davant el Vardar (0-6), l'afició estava confiada que els mals temps s'havien superat però, a les primeres de canvi, l'Espanyol ja estava per davant en el marcador.

Una assistència de Parejo per al seu company Leo Baptistão va originar el primer incendi a Anoeta perquè el davanter brasiler es va moure sense cap vigilància a l'àrea local per fer un bonic gol. El conjunt de Quique Sánchez ja tenia el partit on volia, es va tancar al darrere i va deixar tot el desgast als guipuscoans, que seguien transmetent bones sensacions i van estar a punt d'aconseguir l'empat a mitjans de la primera meitat, en una acció de Carlos Vela desbaratada al últim moment per la defensa de l'Espanyol. Mikel Oyarzabal, a dos minuts per al descans, posaria a prova la porteria del conjunt català però es va trobar amb un estel·lar Pau López, que va salvar un gol cantat.

La segona meitat va mantenir la tònica de la primera part, domini local, l'Espanyol alerta per triomfar en alguna contra i molt escasses ocasions de gol. La Reial tenia la pilota però la sensació general era que l'Espanyol era l'amo del partit.

Illarramendi va acudir al rescat del seu equip en el minut 68, després d'una jugada de fantasia del belga Januzaj que va assistir l'exjugador del Reial Madrid per aconseguir el que semblava impossible, batre a Pau López. L'Espanyol va acabar donant per bona la igualada tot i que hauria tingut els tres punts a l'abast.