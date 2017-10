L'Uni-Gernika es retarda una hora per no coincidir amb el Girona-Madrid

L'Spar Citylift Girona-Gernika corresponent a la sisena jornada de la Lliga Dia es retarda una hora i es jugarà, finalment, el proper diumenge 29 d'octubre, diada de Sant Narcís, a les 19.00 i no a les 18.00, com estava previst. El motiu del canvi, que ja consta a la plana web de la Federació, és evitar la coincidència entre aquest duel i l'històric Girona-Madrid de la Lliga de Primera divisió de futbol que aquell mateix dia es jugarà a l'estadi de Montilivi a partir de les 16.15. Per tal de facilitar que aquells aficionats que ho vulguin puguin anar a totes dues cites, l'Uni ha optat per endarrerir una hora el seu duel. Les gironines, colíders de la classificació juntament amb el Perfumerías Avenida, el Gipuzkoa i el Ferrol (4 triomfs i una derrota) s'enfrontaran a les cinquenes classificades (3-2), un equip al qual ja van superar àmpliament fa un parell de setmanes en l'arrencada de l'Eurocup.

Resolta la coincidència entre el Girona-Madrid i l'Uni-Gernika de la diada de Sant Narcís, la que no es podrà evitar serà la del proper dijous. Tant l'equip de futbol com el de bàsquet tornen a tenir partits a casa. L'Spar Citylift rep el Cegled en la tercera jornada d'Eurocup, un partit programat per les 19.15 i que no es pot variar perquè s'emetrà per Esport3. Per la seva banda el Girona debuta a la Copa del Rei disputant a Montilivi el partit d'anada de setzens de final contra el Llevant, a les 20.30, un horari que tampoc es pot moure perquè ve fixat directament per La Lliga i els operadors televisius (en aquest cas, es veurà per beIN). L'Uni té ara per davant tres partits seguits a casa, el d'aquest dijous 26 d'octubre contra el Cegled; el de diumenge davant del Gernika i, curiosament, el del dijous 2 de novembre un altre cop amb aquest mateix rival corresponent a la quarta jornada de l'Eurocup. El Girona, per la seva banda, en té dos, dijous amb el Llevant i el diumenge contra el Reial Madrid.