Del cros gironí a brillar a Europa

Jonathan Romeo i Àngel Mullera són ara per ara, juntament amb Adel Mechaal i Esther Guerrero, els atletes més destacats i mediàtics de les comarques gironines. Ahir van ser els protagonistes de la presentació a Girona de la 27ena edició del Circuit gironí de cros, un certamen que els tindrà com a grans atraccions en nombroses proves. Romeo i Mullera ja es van deixar veure al podi de la cursa del carrer Nou diumenge passat, i ahir van explicar que ara que arrenca una nova temporada volen aprofitar el Circuit per arribar en plena forma a la temporada de pista de l'estiu i, més concretament, al campionat d'Europa. Olot acollirà diumenge la primera de les dues curses programades.

Els dos atletes del Lloret La Selva s'han proposat objectius ambiciosos per al nou curs. Una temporada que arrenca al Circuit gironí de Cros impulsat pel Consell Esportiu de la Selva, la Diputació i la Generalitat, i que té com a meta final fer un gran paper a l'Europeu de Berlín, l'estiu que ve, en la seva prova de pista, els 3.000 obstacles. Romeo va aconseguir anar aquest any al Mundial de Londres, i en els últims mesos ha protagonitzat una excel·lent progressió; Mullera, per la seva banda, superada la sanció de dos anys que li van imposar, torna a ser un esportista d'elit des de finals de juliol. I ara que podrà preparar amb normalitat la temporada, està convençut que pot tornar a assolir grans resultats.

Romeo va explicar que «primer de tot vull fer cros, agafar quilòmetres i fer un bon paper al català de cros curt de clubs amb el Lloret per anar al campionat d'Espanya, un objectiu que també tinc de manera individual. Tinc l'espina de la cursa dels Nassos, on vull fer un bon paper en els 10 quilòmetres, i ja de cares a l'estiu totes les mirades estan posades en l'Europeu de Berlín i els Jocs del Mediterrani». Uns reptes que en gran part són compartits per Àngel Mullera, company de club i d'entrenaments: «torno a ser un esportista professional, entreno al màxim i penso que arribaré a l'estiu que ve amb una millor base que aquest darrer. Portaré moltes competicions a les cames ja i això m'anirà bé. Vull classificar-me per al campionat d'Europa. I en cros busco agafar els quilòmetres que m'aniran bé per arribar en òptimes condicions a l'estiu».

Mullera afegeix que «el nivell d'obstacles ha baixat una mica i això fa que vegis l'objectiu més a tocar, més factible. Aquest any, amb tot el recorregut que tindré, estic convençut que puc estar per sota dels 08:20 en 3.000 obstacles, que et permet tenir un molt alt nivell a Europa i pots pensar fins i tot en una medalla». Tant Romeo com Mullera van mostrar-se agraïts amb el Circuit gironí de cros, una de les curses on van començar la seva formació i que ara usaran com a marc de proves per a la temporada. «El Circuit m'ha vist créixer com a esportista des que vaig començar en l'atletisme amb 8 anys», deia Jonathan Romeo.