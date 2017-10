A Europa tots els punts compten

La temporada passada, l'Spar Citylift Girona va fer una primera fase immaculada a l'Eurocup, sis victòries en sis partits, i tampoc va tenir problemes per superar la primera ronda de la fase d'eliminatòries contra el TSV 1880 alemany. Però, a setzens de final, les gironines van caure contra un Agü Spor turc que tenia un cinc titular de nivell WNBA amb estrelles com Chelsea Gray o Anne Wauters.

Les nou victòries consecutives de l'Uni a la competició, incloent-hi la del partit d'anada contra l'Agu Spor, no van servir de res davant la clara derrota a Kayseri en el duel de tornada. En resum, l'Uni va fer un gran Eurocup que es va acabar massa aviat, als setzens de final, davant la «mala sort» d'encreuar-se amb un Agü Spor que acabaria sent el subcampió de la competició.

Ara, una temporada més tard, l'Uni ha tornat a començar de manera impecable l'Europcup amb dues contundents victòries a Bilbao contra el Gernika i a Fontajau davant el Landes. Tant Èric Surís com les jugadores s'aferren al tòpic de partit a partit, sense voler parlar de res més que vagi més enllà del partit contra el Ceglèd hongarès (19.15, un altre cop a Fontajau), però el format de competició obliga a mirar endavant. I, sobretot, a tenir en compte que a l'Eurocup, a més de guanyar, s'ha de mirar de fer-ho de com més punts millors.



L'Agu Spor i el nou equip d'Ibekwe

La temporada passada, l'Uni va quedar eliminat a les mans d'un Agu Sport que, tot i tenir un gran equip i acabar sent les subcampiones, van fer una primera fase menys brillant que les gironines. I, de moment, la història es va repetint. L'Agu Sport no té la plantilla de l'any, però, de moment, no ha perdut cap partit a la lliga turca com sí que ha fet a l'Eurocup, on ocupa l'últim lloc del grup E que lidera el Wroclaw polonès. A l'Eurocup, l'Agu Spor ha perdut els seus dos partits contra l'Universitat d'Istambul (76-74) i el mateix Wroclaw (72-74).

Amb jugadores com Danielle Page o la pivot australiana Marianna Tolo, l'Agu Spor haurà de suar per passar ronda a l'Eurocup, mentre que l'Universitat d'Istanbul, el nou equip d'Ify Ibekwe, també té molt complicat ser un dels vuit millors equips de la primera fase. Ibekwe i les seves companyes varen passar de guanyar l'Agu Spor en la primera jornada a perdre de 28 punts en la segona a la pista del Gdynia polonès.

Els problemes d'Agu Spor i Universitat d'Istanbul, que a més d'Ibekwe té jugadores com Claudia Pop, deixen clar que, més enllà d'estalviar-se una ronda, acabar dels vuit primers no assegura tenir una rival fàcil a setzens de final.