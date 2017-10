Nova polèmica contra la junta per unes pancartes retirades al Palau

El Barcelona no va permetre ahir que el grup d'animació Sang Culé exhibís al Palau Blaugrana, on es disputava el partit contra el Zalgiris Kaunas, unes pancartes en què es demanava la llibertat dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez , i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Segons varen explicar fonts del club blaugrana, els responsables de seguretat no varen deixar mostrar aquestes pancartes perquè el grup d'animació no els havia avisat prèviament. D'aquesta manera, els membres de seguretat de l'entitat es van emparar en la Llei de l'Esport, que dictamina que els aficionats no poden mostrar una pancarta en un recinte si el club no ha estat avisat abans de la trobada. En senyal de protesta, el grup d'animació Sang Culé va retirar els seus emblemes habituals a les grades del Palau Blaugrana i va decidir no presenciar el partit.