El Palamós fa més de mig any que no guanya cap partit al Nou Estadi

La posició de descens del Palamós s'explica, entre d'altres motius, per la mala trajectòria a casa. Els de Vicenç Fernández han jugat cinc partits com a local i encara no coneixen la victòria: 2 empats i 3 derrotes, amb l'afegit que només han fet un gol davant la seva parròquia, l'estèril diana anotada davant l'Ascó (1-3). L'última victòria dels baix-empordanesos a casa es va produir fa més de sis mesos, concretament, el passat nou d'abril quan l'aleshores conjunt de Mármol es va imposar al Manlleu per 3 a 1.

De l'últim triomf al Palamós-Costa Brava ja en fa més de mig any i és per això que Vicenç Fernández, davant l'imminent compromís dels palamosins, aquest dissabte (19 h) contra el Vilafranca, diu que «hem de canviar la dinàmica a casa perquè l'afició s'ho mereix i bona part de la salvació cal materialitzar-la a casa millorant els resultats».