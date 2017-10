Els suplents no fallen

Gerard Deulofeu, envoltat per jugadors del Múrcia, va marcar anit el segon gol blaugrana.

Gerard Deulofeu, envoltat per jugadors del Múrcia, va marcar anit el segon gol blaugrana. efe

El Barcelona va debutar ahir a la Copa del Rei, torneig que ha guanyat els dos últims anys, i ho va fer amb una victòria més convincent pel resultat que pel joc (0-3), davant un Reial Múrcia, de segona Divisió B, que es va mostrar animós a la primera part i ho va passar bastant pitjor en la segona. A poc pel descans, Paco Alcácer va obrir a la llauna i, a la segona part, Gerard Deulofeu i el jugador del filial José Arnaiz van completar el 0-3 final.

El Barça, amb una alineació plena de suplents i amb els jugadors del filial Aleñá i Arnáiz, va dominar des de l'inici, però la seva possessió no va estar acompanyada de profunditat. A més, el quadre local va generar incertesa amb una centrada a l'àrea que no va rematar Álex Ortiz de cap per centímetres.

Més a prop del gol va estar el Múrcia en el minut 28 amb un xut de Llorente després d'una bona incursió de Nadjib en una fase del partit en què els locals començaven a creure en les seves opcions d'aconseguir un bon resultat ja contraatacar amb perill, com en una acció en la qual Abel Molinero va obligar a intervenir Mascherano ja Cillessen.

Els d'Ernesto Valverde van tenir el gol al seu abast en una doble intervenció, però la rematada de cap d'Alcàsser va ser repel·lit per Santomé i després Denis Suárez va disparar fora. El valencià no va fallar al minut 44 amb un altre cop de cap a centrada mesurada de Deulofeu des de la banda dreta i guanyant-li l'esquena a la saga grana per establir el 0-1 en un partit en què els blaugranes no havien contret massa mèrits.

Si la primera part va acabar bé per al Barcelona la segona va començar millor per als seus interessos amb dos gols més en només deu minuts.

El segon gol de la nit va ser un gran gol marcat per Deulofeu, qui es va internar a l'àrea anant-se de Juanra i va batre amb un xut creuat a Santomé després de regatejar el porter. També de bella factura va ser el 0-3, aconseguit per Arnáiz amb un col·locat xut per culminar una acció de contraatac després pèrdua de pilota del Múrcia.

Amb el xoc més que encarrilat i l'equip de José María Salmerón més cansat es va veure el joc més fluid dels catalans, amb Deulofeu i Arnáiz sent incisius pels extrems. L'amor propi dels de casa els va fer acabar el partit bolcat i Elady va disposar d'una ocasió claríssima per haver fet el 1-3. El seu xut a boca de canó va ser refusada per un Cillessen que va respondre molt bé les vegades en què es va veure exigit.

Les dues últimes ocasions del partit van ser per Denis Suárez i Alcàsser, però el marcador ja no es mouria i el Barcelona té gairebé sentenciat el pas a vuitens de final.