Andreu Subies deixa la Federació Espanyola

Andreu Subies va deixar ahir el seu càrrec a la junta directiva de la Federació Espanyola per discrepàncies amb l'actual president interí, Juan Luis Larrea, a qui retreuria no estar afavorint la renovació a la RFEF segons va avançar ahir a la tarda la pàgina web del diari Marca. Subies seguirà com a president de la catalana. Andreu Subies va ser investit president de la Federació Catalana de Futbol al juliol de 2016 per als propers quatre anys, en ser l'únic candidat que va concórrer a les eleccions. Anteriorment, Subies va ser elegit el 2011 president en guanyar en les eleccions a Jaume Llauradó, per 419 vots a 348.