Arnaiz demana pas al Barça

En les últimes setmanes el nom de José Arnaiz, de 22 anys, ha començat a sonar amb força en les tertúlies del Miniestadi com un dels jugadors que s'ha de tenir en compte amb vistes al futur, una cosa que en el partit de Copa del Barcelona, dimarts a Múrcia (0-3), va confirmar amb el debut somiat: gol i bones sensacions amb el primer equip.

El seu fitxatge va passar una mica desapercebut l'estiu passat. I això que el Barcelona B va pagar 3,4 milions més variables al Valladolid per aconseguir els seus serveis. Els seus principals valedors, entre els quals hi ha l'entrenador del filial, Gerard López, el van qualificar al seu moment com un jugador que sorprendria el Miniestadi. Fins i tot alguns el van comparar amb un «avió» per la banda dreta.

No obstant això, la seva eclosió al Barça B, amb el qual suma quatre gols i tres assistències, no hauria de sorprendre ningú. La temporada passada, vestint la samarreta del Valladolid, ja va donar mostres de la seva qualitat sumant 12 gols i 3 assistències en 35 partits disputats.

Format al Talavera, Arnaiz va fer el salt al Valladolid amb 18 anys, primer jugant en el juvenil i el filial, i després pujant al primer equip, on va debutar amb prou feines amb 20 anys a la Segona Divisió. Però no va ser fins a l'any passat que el tècnic Paco Herrera va apostar decididament per ell. Una confiança que li ha permès debutar amb el primer equip blaugrana dos mesos després de la seva arribada al Miniestadi.

El seu representant és René Ramos, el germà del capità del Reial Madrid, i l'encarregat de tancar l'acord amb el club blaugrana després que en la primera jornada de Segona A els dos equips es veiessin les cares a Pucela, on el Barça B va sumar els tres punts (1-2). En la segona jornada, Arnaiz, acompanyat per la seva companya i la seva petita filla, van presenciar al Miniestadi la contundent derrota del Barça B davant el Tenerife (0-3).

Des d'aleshores, el de Talavera ha jugat un total de 789 minuts, arrencant gairebé sempre des de la banda esquerra, a cama canviada, per potenciar el seu perillós xut amb la dreta. De fet, tres dels quatre gols amb el filial han estat amb aquesta cama, la mateixa que va utilitzar per estrenar-se com a golejador del primer equip a la Nueva Condomina. En aquest gol, Arnaiz va treure les seves millors virtuts: habilitat en l'un contra un, qualitat en la conducció i rapidesa d'execució per armar un potent tret. A això s'hi suma la capacitat de sacrifici en funcions defensives per tapar la pujada dels laterals de l'equip rival.

El seu bon partit va merèixer dimarts també l'elogi de Valverde, que no va descartar que pugui jugar en el primer equip en el futur: «Quan agafa la pilota de cara té la porteria al cap. És un jugador que penso que ens pot ajudar. Està en el B, però espero que aquest primer pas que ha donat ens ajudi en el futur».

Amb Ousmane Dembélé lesionat i Arda Turan, Aleix Vidal i Paco Alcácer lluny d'entrar en els plans de Valverde, el Barcelona compta amb tres davanters nats -Messi, Suárez i Deulofeu- per afrontar els pròxims mesos de competició. En el filial, Arnaiz, discret lluny de la gespa, es perfila com una alternativa més per a Valverde en un moment que el gol i el desequilibri està molt car al mercat.

Encara és aviat per determinar si aquest avió silenciós està preparat per prendre el vol. De moment, dimarts a Múrcia va demanar tanda per gaudir de més oportunitats amb el primer equip.