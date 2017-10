El GEiEG de muntanya avança

avui a palau reunió de la subsecció infantil (21.00) La primavera del 2009 un grup de famílies sòcies del GEiEG van impulsar que es tornés a crear la subsecció infantil de muntanya, amb un projecte per acostar a la mainada a la natura i com una eina per a la seva formació física, humana i de relació social. Actualment, hi ha tres grups d'edat: Puigsacalms (P3-P5), Bastiments (primer-quart) i Pedraforques (a partir de cinquè). Avui a les 21.00 han convocat una reunió a Palau per preparar futures sortides.