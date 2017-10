Fernando Alonso participarà a les 24 hores de Daytona

Fernando Alonso va confirmar ahir des de Mèxic, on es troba per disputar el Gran Premi de Fórmula d'aquest país, que anirà les 24 hores de Daytona (Florida, EUA). La propera edició d'aquesta prova es disputarà el cap de setmana del 27 i 28 de gener, i Alonso hi participarà amb l'equip United Autosports amb l'anglès Lando Norris, de 17 anys.