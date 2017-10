María Conde (Uni) i la gironina Marta Xargay, convocades amb Espanya

L'aler de l'Spar Citylift Girona María Conde ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola absoluta per jugar contra Bulgaria i Holanda en dos partits de classificació per a l'Eurobàsquet 2019. A la llista també hi ha la gironina Marta Xargay i les tres principals novetats són Astou Ndou, Cristina Ouviña i María Pérez Araújo que entren en els llocs de aia Palau, Sancho Lyttle i Laura Gil.ConvodadeS; Silvia Domínguez, Leticia Romero, Anna Cruz, Marta Xargay, Alba Torrens, Leonor Rodríguez, María Conde, Laura Nicholls, Bea Sánchez, Astou Ndou, Cristina Ouviña i María Araújo.