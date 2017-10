Sergi Mach i Arnau Palahí destaquen al Bordils com a màxims golejadors

A Bordils el gol té dos noms. Sergi Mach i Arnau Palahí són, fins ara, després de sis jornades de Lliga a Divisió d'Honor Plata, els grans referents ofensius de l'equip de Sergi Catarain, amb 24 dianes cadascun. Mach, de 20 anys, va arribar al club quan en tenia 15; Palahí, de 21, s'hi va formar des dels 6 i ha passat per totes les categories. Juguen junts des de fa molt temps i pràcticament amb una mirada en fan prou per saber què cal fer sobre la pista. No amaguen que s'entenen a la perfecció: «L'Arnau té una qualitat individual molt bona. Dissabte a la pista del Barça B es va posar l'equip a l'esquena ofensivament», subratlla el central; el seu company tampoc es queda curt a l'hora d'elogiar-lo a ell: «Ës el jugador més proper que tinc, un central molt intel·ligent que sempre troba solucions i que aquest any està sobresortint amb gols i capacitat de lideratge».

Tant Mach com Palahí representen el relleu generacional que ja s'ha produït després de la consolidació del Bordils a Plata. Han marxat referències com Edu Nonó, Esteve Ferrer i David Masmiquel, però han aparegut productes del planter igual de competitius com ells, Jairo Montes, i d'altres que ja estan amb mig peu entre el primer i el segon equip. «No sabem prou el que estem fent. El que ha aconseguit el Bordils és molt gran i ho hem de gaudir tant com poguem», destaca Arnau Palahí, que combina l'handbol amb els estudis d'enginyeria agroalimentària.

Mach, tot i que va arribar més gran a Bordils, ja és «un més d'aquesta família» i assegura que lluitaran per mantenir la categoria tot i que la ratxa de quatre derrotes que van encadenar en les primeres jornades els va arribar a afectar anímicament. Segons el central, que estudia Comptabilitat i finances, «teníem un calendari molt dur per començar, amb dues sortides difícils i un partit a casa contra un exAsobal que acabava de baixar. Potser la derrota més imprevisible va ser la de l'Amenábar, però estàvem una mica tocats». La reacció a la Copa contra el Torrelavega, el triomf en Lliga davant del Ciudad Real, el bon paper contra el Guadalajara i el punt arrencat a Barcelona, han revifat l'ànim d'un vestidor que no es dona per vençut.

Aquest cap de setmana la Lliga de Plata s'atura i no es reprendrà fins al dissabte 4 de novembre. El Bordils rebrà al Blanc-i-Verd Los Dólmenes, un dels equips revelació d'aquest inici de campionat.