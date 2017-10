Victòria per la via ràpida

Poca gent. Massa poca gent va veure ahir en directe una nova actuació impecable de l'Spar Citylift Girona a Fontajau. Les gironines varen encadenar la tercera victòria en tres jornades a l'Eurocup convertint el Ceglèd hongarès, més bon equip del que pot semblar mirant el resultat final (86-55), en poc més que una joguina a les mans de Mendi, Colhado, Romeo, Núria Martínez... El Ceglèd ni va poder plantar cara a l'activitat defensiva de l'Uni, perdent pilotes que acabaven amb bàsquets fàcils de les gironines, ni va trobar la manera de convertir en protagonista Chanel Mokango. La pivot congolesa mai va poder superar les pivots de l'equip gironí, Colhado va fer 20 punts en 18 minuts i Alminaite va agafar 15 rebots en 21, i en el desequilibri interior es varen acabar les opcions, si és que mai n'havia tingut, del Ceglèd de guanyar a Fontajau.

Més enllà del potencial de les pivots del Ceglèd, Mokango i la corpulenta Maksimovic, el gran perill per a l'Uni ahir no estava en el rival. Era ell mateix i la seva capacitat, o no, d'abstreure's del poc ambient de Fontajau i jugar al màxim des del minut 1. L'hora de partit, un quart de vuit del vespre d'un dijous; la coincidència amb el Girona-Llevant; i una societat més pendent de la política que l'esport van provocar la pitjor entrada dels últims temps a Fontajau. Però les jugadores no van fallar. Al final del primer, just quan un espectador va arrencar els aplaudiments de la resta demanant «la llibertat dels presos polítics», l'Uni ja havia ofegat l'atac del Ceglèd, Mendi s'havia exhibit corrent en les transicions i Moganko havia començat a desesperar-se (22-11). Les jugadores de l'Uni havien sortit per feina i així, tot i la ratxa en el tir de Zsovar en el segon quart, varen continuar fins al final. Robant pilotes, dominant el rebot, anotant i ampliant les diferències (la màxima va ser de 37 punts: 82/45). I tot plegat, a més repartint els minuts: Buch i Romeo van ser les que més en van jugar amb 26. Un vespre plàcid a Fontajau.