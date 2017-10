Chica és dubte al Llagostera per rebre el Sabadell i confirmar la reacció de l'equip

L'estat d'ànim al Llagostera ha fet un gir de 180 graus en només quinze dies. Tres partits, tres victòries i davant rivals com Elx (2-1), Girona (0-0) a la Copa Catalunya i Olot (1-2) que suposen una glopada de confiança per a un equip que n'anava mancat en aquest primer tram de competició. El conjunt d'Òscar Álvarez té la intenció d'allargar el seu estat de gràcia aquesta tarda al Municipal davant el Sabadell (18:00). El tècnic barceloní recupera Maynau però té el dubte de Javi Chica, amb molèsties. Álex Colorado i Rodri són baixes segures.

Pel que fa al Sabadell, el migcampista exllagosterenc Marc Martínez, Arthuro i Pastells estan descatartats per lesió mentre que Fati, Mario i Montero no es desplaçaran a terres gironines per decisió tècnica de l'entrenador Toni Seligrat.