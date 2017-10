Valverde convoca Oriol Busquets

El Barcelona posarà a prova avui (20.45, Movistar Partidazo) la solidesa del seu lideratge en un escenari d'enorme exigència com el Nou San Mamés, on vol continuar intractable a la Lliga, ja que només ha cedit dos dels 27 punts que ha disputat, en el partit que suposarà el retorn d'Ernesto Valverde a San Mamés per enfrontar-se a un Athletic en el qual va ser feliç com a entrenador els últims quatre anys.

El conjunt blaugrana s'enfronta, per tant, al segon desplaçament exigent de la temporada, després del del Wanda Metropolitano, que va acabar amb un empat contra l'Atlètic de Madrid (1-1). Valverde recupera Jordi Alba, que va estar les dues últimes setmanes de baixa, per una sobrecàrrega a l'adductor, i que tornarà al lateral esquerre en detriment de Lucas Digne. També tornaran a l'onze sis jugadors més que no van participar a la Nueva Condomina, en el partit de Copa del Rei contra el Múrcia: Ter Stegen, Umtiti, Sergio Busquets, Lionel Messi i Luis Suárez. El tècnic del conjunt blaugrana podrà armar, així, el seu onze de gala, amb els únics dubtes de si serà Nélson Semedo o Sergi Roberto qui ocuparà el lateral dret i qui acompanyarà Messi i Luis Suárez a la punta d'atac. Iniesta és baixa per una sobrecàrrega, mentre que un recuperat Jordi Alba ha tornat a entrar en una llista on les sorpreses són dos jugadors del filial: el defensa David Costas i el migcampista de Sant Feliu de Guíxols Oriol Busquets. El jugador de 18 anys és un migcampista a qui, des de fa anys, es compara amb Sergio Busquets.

No li agrada a Ernesto Valverde la situació de depressió en la qual es troba el conjunt bilbaí, en el que el projecte amb el seu excompany i amic «Kuko» Ziganda a la banqueta perd crèdit a cada partit que passa. En aquest sentit, ha estat demolidora l'última setmana, en la qual l'Athletic gairebé cau golejat i queda eliminat a Suècia a la Lliga Europa, on va rescatar a última hora un empat; va perdre Lliga davant el Leganés en un altre mal partit; i va ser tutejat en Copa per un Formentera de Segona B que fins i tot se li va avançar al m

Per avui, Ziganda té les baixes segures dels lesionats de llarga durada Yeray Álvarez, Iker Muniain i Oscar de Marcos, i probablement també les de Mikel Balenziaga, que fa una setmana a Suècia va patir un esquinç turmell, i Mikel Rico, els últims partits fora de les convocatòries possiblement problemes físics.

Davant el Barcelona tornaran a l'equip titulars que no van jugar o no van sortir d'inici contra el Formentera a la Copa com Unai Núñez, Aymeric Laporte, Williams, Aritz Aduriz, Iñigo Córdoba o Raúl García. Al costat d'ells també és segur Kepa, el millor a Formentera, i probable Enric Saborit, per la baixa de Balenziaga.