El Llagostera topa amb un bon Sabadell i veu frenada la reacció

El Llagostera no va poder seguir amb la reacció de les dues últimes setmanes i va encaixar una derrota al seu Municipal per 0 gols a 2 davant el Sabadell. En un partit poc vistós, el conjunt arlequinat en va fer prou amb l'encert en una acció d'Alasana i de Felipe Sanchón des del punt de penal.

En la prèvia del partit, el conjunt gironí va presentar el seu futbol base, però els d'Òscar Álvarez no van poder arrodonir la festa en un duel que va començar marcat per la igualtat i el joc intens al mig del camp. En els primers 45 minuts no hi va haver cap ocasió clara de gol i de fet, cap dels dos equips es va apropar a l'àreal rival, així que el joc directe va dominar el primer temps. Per rebre el Sabadell, Álvarez va apostar pel mateix equip que les últimes jornades havia aconseguit dues victòries consecutives, però en aquest cas, la fórmula no va donar resultat.

A la represa, l'enfrontament va canviar de forma sensible i els locals van mostrar-se més ambiciosos buscant la porteria de Roberto, tot i que sense rematada. L'ocasió més clara va arribar superada l'hora de joc amb un cop de cap de Gabarre, que va sortir fregant el travesser. A aquesta rematada el Sabadell no va tardar a respondre. Un minut més tard, Felipe Sanchón va intentar sorprendre Marcos amb un fort xut des de la frontal que va sortir molt a prop del travesser. El partit es va començar a decidir al minut 62 després d'una gran acció personal de Víctor, que va deixar la pilota amb el pit a la frontal perquè Alasana marqués el 0 a 1. Després d'un intent de reacció, Felipe Sanchón va rubricar el triomf visitant fent el segon gol des del punt de penal al minut 78. Aquesta derrota deixa el Llagostera en zona de promoció de descens, a l'espera del resultat del Peralada, que juga aquest matí a Palma. Dimecres, el conjunt del Gironès visita el camp del Badalona.