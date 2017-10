Messi manté el seu idil·li a Bilbao

Un gol de Leo Messi a la primera part, i un altre de Paulinho en el descompte, li van donar la victòria al Barcelona per 0 a 2 a San Mamés contra l'Athletic. Amb aquest resultat el conjunt d'Ernesto Valverde va defensar el seu còmode avantatge de quatre punts sobre el València. Els blaugrana encaraven el partit amb la baixa d'Andrés Iniesta i Ernesto Valverde va apostar per posar a Paulinho al mig del camp i André Gomes en la posició de fals extrem, com fa dues setmanes al Wanda Metropolitano.

L'Athletic va perdonar en la seva sortida ferotge i ho va pagar. Tenia la necessitat de retrobar-se i salvar almenys un punt, però no ho va aconseguir. Va tenir diverses ocasions davant Marc-Andre Ter Stegen, que va estar platòric, i no les va aprofitar. La més clara, un u contra u d'Aduriz davant el porter alemany.

Messi va avisar amb una rematada al pal als 21 minuts i quinze després l'argentí va obrir el marcador en una jugada marca de la casa. Una paret llarga amb Jordi Alba, a qui va obrir el davanter argentí abans d'entrar a l'àrea a rematar, sorprenetment sol, la devolució de la pilota del seu company. Una altra vegada, l'astre argentí va ser el guia il·luminador del Barcelona, que va patir més del compte en determinats moments.

A punt va estar de posar sentència al matx abans del descans, però Paulinho es va trobar amb la creueta en un xut a l'altura del punt de penal i Luis Suárez amb el cap de Núñez en un cop franc directe des de la frontal.

Ho van intentar els jugadors de l'Athletic. Raúl García va enviar una rematada al travesser poc després de començar la segona part, però no van poder amb el porter balugrana.

I en l'empenta final dels lleons, Aduriz va poder empatar amb un cop de cap després de la centrada en el córner de Beñat que va parar Ter Stegen al costat del primer pal.

Al final, amb els locals bolcat el Barça va aprofitar un contraatac i el brasiler Paulinho va establir el definitiu 0 a 2 que tancava definitivament el partit.

Tot i la derrota, l'Athletic, que només suma una victòria en els últims dotze duels, va completar un dels seus millors partits de la temporada.

El Barça, que continua sense conèixer la derrota a la Lliga, rebrà el Sevilla al Camp Nou. Abans, haurà d'afrontar dimarts un nou compromís de Champions contra l'Olympiacos a Grècia.