Paulinho torna a veure porteria i ja és el segon màxim golejador (3)

? Titular ahir a San Mamés contra l'Athletic de Bilbao, el brasiler Paulinho, potser encara amb el pes de tot l'enrenou del seu traspàs, va tornar a complir a la medul·lar de l'equip. Substituint el lesionat Iniesta, el brasiler va complementar amb encara més físic un mig del camp poderós en aquest aspecte. Quan Paulinho és el camp, però, les possibilitats que pugui veure porteria pugen pel seu percentatge de gols per minuts marcats. A la Lliga ja n'ha fet tres. Va debutar de la millor manera possible a Getafe, per donar la victòria al Barça i també va marcar contra l'Eibar. Ahir, contra l'Athletic, va tornar a marcar i els números (3 gols) diuen que és el segon màxim golejador, empatat amb Luis Suárez, només per darrere del millor del món.