El Peralada arrenca un punt tot i jugar mitja hora amb un home menys per l'expulsió de Bambo

El Peralada ha arrencat aquest migdia un empat sense gols valuosíssim en la seva visita a l'Atlètic Balears. El partit ha tingut com a gran protagonista el porter Gianni, amb les seves brillants aturades, salvant un equip empordanès que ha hagut de jugar més de mitja hora amb 10 per l'expulsió de Bambo per doble amonestació al minut 54. El Peralada torna a tenir jornada dimecres, per Tots Sants, a casa contra el Saguntí, un rival directe. En cas d'aconseguir els tres punts els d'Arnau Sala podrien abandonar les posicions de descens a Tercera.