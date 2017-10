El Peralada recupera Soni però perd Paik per a Son Malferit

El Peralada visita aquest migdia (12 h) el camp de l'Atlètic Balears després de guanyar i agafar moral la setmana passada al Penya Deportiva (2-0). El conjunt balear encara no ha estat capaç de guanyar com a local aquesta temporada, però venen de guanyar a domicili, 1 a 2, al Deportivo Aragón.

Aquest serà el partit del retorn del davanter Kevin Soni, que torna a estar a la disposició d'Arnau Sala després de complir dos partits sancionats per l'expulsió que va rebre al camp del Deportivo Aragón. En canvi, serà baixa el coreà Paik, per problemes físics que es va fer en el partit del passat cap de setmana. El tècnic del Peralada no preveu fer rotacions, tot i que és una setmana amb tres partits. Dimecres, els xampanyers jugaran a casa contra el Saguntí i diumenge visitaran l'Ontinyent. En aquests duels Sala sí que preveu fer alguns canvis en l'alineació per fer descansar els jugadors amb més minuts. El tècnic destaca que avui hauran «d'estar concentrats en defensa i efectius en atac».