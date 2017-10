El Barça viatja a Grècia amb la intenció de deixar sentenciat l'accés a vuitens

La plantilla blaugrana va fer ahir al matí una suau sessió de recuperació després de la seva victòria a la Lliga d'ahir en el Nou San Mamés per 0 a 2 amb gols de Messi i Paulinho, i avui viatja a Grècia per mesurar-se demà a l'Olympiacos (20.45, TV3/Antena3).

Els d'Ernesto Valverde, que ja porten vuit punts d'avantatge al Madrid a la Lliga després de la derrota dels de Zinadine Zidane ahir a Montilivi, ja pensen en la Champions i en el partit contra els grecs. Una victòria suposaria la classificació virtual per als vuitens de final de la Lliga de Campions.

El bitllet matemàtic dels blaugrana se certificaria en el cas que s'emportin els tres punts d'Atenes i l'Sporting no guanyi a Portugal contra el Juventus. També si empaten i el representant portuguès perd. Per al compromís europeu, Valverde recupera els defenses Javier Mascherano i Thomas Vermaelen, que han entrat en la convocatòria del Barcelona per mesurar-se a l'Olympiacos. Vermaelen ja s'ha recuperat de les seves molèsties al maluc dret i Mascherano, que es va perdre l'últim partit de Lliga davant l'Athletic Club per un procés febril, viatjarà amb l'expedició blaugrana, encara que no ha rebut l'alta mèdica.

Qui no serà a Atenes és el central Gerard Piqué, que no pot jugar el partit en estar sancionat després de veure doble targeta groga en el partit contra el mateix equip grec fa dues setmanes al Camp Nou. També són baixa, encara que per lesió, Andrés Iniesta, Ousmane Dembélé, Aleix Vidal, Arda Turan i Rafinha Alcántara. El tècnic del conjunt blaugrana, Ernesto Valverde, s'emporta 20 jugadors a Grècia i ha completat la convocatòria amb la presència d'Ekieta i Aleñá, del filial, tot i que haurà de descartar dos futbolistes abans del partit.