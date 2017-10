Derrotes del GEiEG i Bencriada a la pista del Cerdanyola i Roser, respectivament

El GEiEG va encaixar a la pista del Cerdanyola la primera derrota d'aquesta temporada a la lliga. Les grupistes tot i arribar al descans perdent de només un punt (41-40), i de cinc a la conclusió del tercer període (56-51), no van poder capgirar mai el resultat en contra. Les de Joan Pau Torralba ho van intentar, però a l'inici de l'últim quart es van quedar sense cap mena d'opció. Dos triples de les locals i un parcial de 10-0 van acabar amb qualsevol opció de triomf del GEiEG. Del 56-51 es va passar al 66-51, una diferència massa àmplia per poder-la capgirar amb menys de deu minuts.

Tot i la derrota, el GEiEG continua líder del seu grup de Copa Catalunya amb un balanç de 6 victòries i una sola derrota. Aquest proper cap de setmana, les grupistes tenen jornada de descans.



El Bencriada Banyoles va perdre a la pista del Càmping Bianya Roser per cinc punts de diferència (52-47), tot i arribar al descans guanyant de deu punts com demostra el 20-30 de la mitja part. Incomprensiblament les de Sandra Ventura només van poder anotar 17 punts en tota la segona part, i això els va passar factura. Abans d'acabar el tercer quart, les locals van aconseguir donar la volta al marcador i amb un parcial de 15 a 2 van passar del 20-30 al 35-32. A partir d'aquí va començar un partit totalment diferent. A l'últim període, el Roser es va mostrar més efectiu i es va acabar enduent la victòria. Després de set partits, el Bencriada només suma una victòria, per sis derrotes.