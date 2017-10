El Farners s'apunta el derbi a Banyoles i se situa com a nou líder de Primera

El Farners es va apuntar el derbi gironí (0-2). El Banyoles va fer un partit per oblidar, moltes pèrdues de pilota en zona de construció on els visitants ho van saber aprofitar per fer mal. La primera meitat, els locals van intentar realitzar el seu joc, però, el Farners, molt ben situat en el terreny de joc, ho va evitar. En el minut 10, Parcet va estrenar el marcador rematant un llançament de córner. Després del gol, el plantejament visitant no va canviar i van tenir opcions per sentenciar el matx però no ho van aprofitar. A la represa, en el minut 51, Muniesa va situar el 0-2 en el marcador després de rematar sol en una falta lateral. Malgrat el gol visitant, el Banyoles ho va seguir intentant i va tenir oportunitats per retallar distàncies en el marcador però no van saber aprofitar-les.



La Jonquera va esgarrapar un punt del camp del Castellar i continua sense guanyar fora de casa. Contra el cuer tampoc hi va haver manera i els fronterers, tot i intentar-ho, es van quedar sense encert als metres finals. Després d'un primer temps més animat, el segon acte va ser més ensopit i les defenses es van imposar als atacs.

Victòria clara del Lloret a domicili (0-3). Un gol matiner de Poza en el minut 4 va donar forçes als selvatans. Els homes d'Edu Urdiales van ser els dominadors de principi a final del joc i van saber aprofitar les ocasions per golejar al Poliesportiu d'Olimpya. Amb aquest resultat, el Lloret se situa tercer, a dos punts del líder.