L'Espanyol mesura la seva força davant un Betis en progressió

L'Espanyol, després d'enllaçar tres jornades sense guanyar, mesura aquesta nit (21 h) les seves forces com a local, on fins ara està donant el seu millor rendiment, encara que el seu rival, el Betis, arriba al partit en progressió i sense complexos per seguir instal·lat a la zona alta de la taula. Sánchez Flores no podrà comptar amb Javi López, Naldo i Melendo, lesionats ni tampoc amb Dídac Vilà, Sergio Sánchez i Granero, descartats per motius tècnics. El Betis també té les sensibles baixes de Zou Feddal i de Cristian Tello per lesió.