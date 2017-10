Lewis Hamilton és per quarta vegada el campió del món de Fórmula 1

El pilot britànic de Mercedes Lewis Hamilton es va proclamar campió mundial de Fórmula 1, per quarta vegada, aquest diumenge, en acabar novè el Gran Premi de Mèxic, que va guanyar l'holandès Max Verstappen i en el qual l'alemany Sebastian Vettel va ser quart.

Hamilton en tenia prou amb ser cinquè; o acabar novè, sempre que l'alemany de Ferrari -al qual no li valia un tercer lloc en cap cas- no guanyés la cursa. Vettel va acabar quart, per darrere dels finlandesos Valtteri Bottas, segon aquest diumenge, i el seu company d'equip Kimi Raikkonen i el britànic va celebrar el seu quart títol mundial, després dels de 2008, 2014 i 2015, amb la seva actual escuderia.

La cursa va començar malament per als interessos de Vettel i Hamilton. Tots dos es van tocar en la primera volta, van parar a reparar els desperfectes en els seus monoplaces; i van baixar fins als llocs del darrere de graella, des d'on van afrontar la resta de la prova.

El de Mercedes va remuntar fins la novena posició i Vettel ho va fer fins la quarta, però no en va tenir prou per allergar el Mundial a falta de dues curses.

Amb aquest nou campionat del món, el britànic de 32 anys iguala en mundials al Alain Prost i Sebastian Vettel, i es queda a un de l'argentí Juan Manuel Fangio i a tres dels set que va aconseguir Michael Schumacher.

Per la seva banda, el pilot espanyol de McLaren, Fernando Alonso, va acabar en els punts, un resultat que no feia des de feia set carreres a Hongria. L'asturià va acabar just darrere del nou campió del món, desè.

L'altre espanyol, Carlos Sainz, va haver d'abandonar la cursa quan quedaven nou voltes per al final de la carrera.