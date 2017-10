Márquez haurà de sentenciar el Mundial a València

Andrea Dovizioso va guanyar a Malàisia i Márquez haurà d´esperar a València per ser campió.

Marc Márquez haurà de setenciar el Mundial de MotoGP al Circuit Ricardo Tormo de València després que ahir, a Sepang, acabés quart i el seu rival, Andrea Dovizioso, guanyés la cursa. Maverick Viñales va acabar ahir en novena posició i serà tercer al Mundial. El Mundial es decidirà en l'última cursa de l'any a València. El pilot de Cervera en tindrà prou amb un onzè lloc per revalidar el campionat del món.

La pluja de la qual tant s'havia parlat i fins i tot patit durant el cap de setmana va començar a caure mitja hora abans que donés inici la cursa de MotoGP, que va ser declarada directament en mullat, pel que en cas de necessitar canvi de pneumàtics seria una cursa entre banderes si l'asfalt s'arribava a assecar. A la sortida va sorprendre el francès Johann Zarco, però també Marc Márquez qui des de la tercera línia es va posar primer a final de recta, encara que es va haver d'obrir una mica i aquí el van superar Zarco i el seu company d'equip, Dani Pedrosa. Lorenzo va anar atrapant a poc a poc a Zarco, amb Dovizioso després d'ell i Marc Márquez expectant a només vuit dècimes de segon del seu rival italià pel títol mundial.

A la novena volta Lorenzo va superar a Zarco i també poc després ho va fer Andrea Dovizioso, amb el que en aquests instants Márquez encara podia ser campió del món, des de la quarta plaça, sempre que l'italià no es posés líder.

Dovizioso necessitava guanyar la cursa per retardar el títol de Márquez i tenir alguna opció en el Gran Premi de Comunitat Valenciana i va ser llavors quan al tauler de control de la moto de Lorenzo va aparèixer el missatge «suggerim mapa vuit» en anglès i tots van saber ja que la carrera tindria un vencedor clar, Dovizioso.

Al final, victòria del pilot italià, amb Lorenzo segon i Zarco tercer, que deixa el Mundial obert per al Gran Premi de València d'aquí a dues setmanes. L'italià necessita guanyar la cursa per ser campió del món, un segon lloc ja el deixa fora. Marc Márquez en tindria prou amb una onzena posició per revalidar el títol de MotoGP si el seu rival s'endú el triomf.

El pilot de Llançà de Moto2, Isaac Viñales, va acabar el Gran Premi de Malàisia en novena posició, el millor resultat que ha aconseguit aquest any. És la tercera vegada en aquest campionat que Viñales aconsegueix puntuar.