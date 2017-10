Punt a Palma per seguir a l´alça

Punt molt positiu el que va aconseguir ahir el Peralada-Girona B a Son Malferit (0-0). El conjunt gironí, que segueix creixent deixant cada vegada més i millors sensacions a la categoria, va aguantar davant l'Atlètic Balears, un dels equips més potents de la competició però que encara no ha aconseguit guanyar a casa, jugant més de mitja hora amb deu homes per l'expulsió de Bambo Diaby i, tot i això, aconseguint posar contra les cordes l'equip de Palma de Mallorca.

El partit va tenir dues parts molt diferenciades. En els primers 45 minuts, amb onze contra onze sobre el terreny de joc, els xampanyers van ser lleugerament superiors al rival i van tenir l'oportunitat més clara del partit per avançar-se al marcador. Després de tímides arribades per part de l'Atlètic Balears, el davanter Kevin Soni, que tornava a l'equip després de complir dos partits de sanció, va tenir el gol en les seves botes. El camerunès es plantava davant el porter Klaus, que amb els peus evitava la diana visitant. Per part local, només una rematada de Migue al tram final del primer temps va causar un ensurt als gironins, que mantenint la línia dels últims partits, seguien oferint un bon joc i opositant de valent davant un equip fet per estar a la part alta de la classificació. A la represa, l'expulsió de Bambo Diaby al minut 54 condicionava totalment la més de mitja hora que quedava per disputar-se. El defensa central veia la segona targeta groga per una falta al mig del camp i havia d'abandonar el terreny de joc, deixant el seu equip amb un jugador menys a causa de la decisió arbitral. Aleshores el porter Giani es va erigir en un dels grans protagonistes de la matinal. El lloretenc va estar immens sota pals i va evitar que el Peralada tornés cap a l'Alt Empordà sense cap punt a la maleta. A partir d'aquest moment, l'Atlètic Balears va prémer l'accelerador per aprofitar la superioritat numèrica i les seves ocasions de gol es van multiplicar. Jugadors perillosos com Borja, Xisco o Gerard Oliva van posar a prova en diverses ocasions el porter peraladenc, que va estar immens sota pals. La gran majoria de la segona part es va jugar al camp del Peralada, que també va tenir alguna opció com un penal a favor, que es podia haver xiulat i que l'àrbitre no ho va xiular. Dimecres, nou partit, a casa, contra el Saguntí.