Treballada victòria de l'Uni a Fontajau contra el Gernika

Un dia per recordar. D'aquí a uns anys, mentre les futures generacions de la ciutat i comarques llegeixin en els llibres d'història els fets ocorreguts aquestes últimes setmanes a Catalunya, es trobaran que el nom de Girona apareix diverses vegades. Una d'aquestes serà per llegir que el diumenge 29 d'octubre de 2017 va ser una jornada molt especial a la ciutat. No només per celebrar el patró de Girona, Sant Narcís, que ahir va quedar demostrat que existeix, sinó perquè els dos principals clubs esportius de referència del moment a Girona van regalar una jornada d'aquelles que perduren en el temps.

L'Spar Citylift Girona va ser l'encarregat de tancar amb una treballada victòria a Fontajau contra el Gernika (80-70) una diada de Sant Narcís que molts no haurien imaginat ni en els millors dels somnis. Abans del triomf de l'Uni, el Girona FC havia donat la sorpresa guanyant el Reial Madrid a Montilivi (2-1). Les d'Èric Surís, igual que els homes de Pablo Machín, van haver de suar per aconseguir la victòria. El partit d'ahir no va tenir res a veure amb el de fa unes setmanes a Europa, quan l'Uni es va desfer de les basques a la seva pista per un contundent 57 a 81. La igualtat va ser la nota predominant dels primers 26 minuts de partit (48-46). Abans, s'havia arribat al descans amb un ajustat 43 a 40, i al final del primer parcial amb un 24 a 22. A partir d'aquí, un bàsquet de Nadia Colhado que fins aquell moment només havia anotat dos punts, i una excel·lent feina de l'experimentada Núria Martínez amb set punts consecutius (un triple, una recuperació que ella mateixa es va encarregar de finalitzar i una cistella de dos) permetien amb un parcial de 9 a 0 agafar una màxima d'onze punts (57-46). L'Uni no estava oferint la millor imatge de la temporada, però a còpia de picar pedra es va acabar fent amb la seva.

A la fi del tercer quart l'electrònic de Fontajau oferia un 61-52 a favor de l'Uni. La presència de Kristina Alminaite i la defensa en zona van acabar resultant claus. A vuit minuts del final, el Gernika es va quedar sense Maria Pina eliminada per cinc faltes. El seu tècnic va veure una tècnica per protestar en una clara demostració que el control ja era absolutament de l'Uni. Més encara quan Maria Conde amb un triple a 6.41 posava la màxima fins aquell moment (68-56). Les basques van mostrar una tímida reacció (71-66) que això sí, no va passar d'aquí. Colhado va fer el 73-66, i poc després Romeo va anotar dos tirs lliures a 1.35 (75-68). Al final, 80-70. Ahir va quedar demostrat que la història només l'escriuen aquells que volen seguir-ne fent.