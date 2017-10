A Atenes per rematar la feina

El Barcelona visita aquest vespre (20.45, TV3/Antena3) el Georgios Karaiskakis d'Atenes disposat a certificar, davant l'Olympiacos grec, el seu pas als vuitens de final de la Lliga de Campions. El conjunt blaugrana avançarà matemàticament a la ronda següent si guanya els del Pireu i l'Sporting de Portugal no fa el mateix a Lisboa, contra el Juventus, o si empata a Grècia i els italians guanyen a domicili el conjunt lusità.

Líder del grup D, el Barça compta els seus partits per victòries: 3-0 davant el Juventus, 0-1 contra l'Sporting de Portugal i 3-1 davant de l'Olympiacos. Els homes d'Ernesto Valverde, també líders invictes a la Lliga espanyola, intentaran mantenir la seva trajectòria immaculada en aquesta edició de la màxima competició continental amb un nou triomf davant el conjunt hel·lè.

Valverde, que torna a la que va ser la seva casa durant dues temporades i mitja, no podrà comptar per a aquest partit amb el migcampista Andrés Iniesta, que ja va causar baixa al Nou San Mamés per una sobrecàrrega en el recte intern de la cama esquerra, ni amb el defensa Gerard Piqué, sancionat per la seva expulsió al Barcelona-Olympiacos disputat al Camp Nou fa dues setmanes.

Sergi Roberto podria abandonar el lateral dret per substituir Iniesta en la medul·lar, cosa que propiciaria l'entrada de Nélson Semedo per ocupar de nou el carril destre. Javier Mascherano, que ha viatjat sense l'alta mèdica després que un procés febril li impedís jugar contra l'Athletic Club, o Thomas Vermaelen, que ja s'ha recuperat d'unes molèsties al maluc dret, reemplaçaran Piqué com a parella de Samuel Umtiti en l'eix de la saga. Pel que fa a la punta d'atac, Gerard Deuloufeu podria recuperar la titularitat a Atenes, per formar tripleta ofensiva amb Lionel Messi i Luis Suárez, cosa que deixaria fora de l'onze André Gomes.

Si el Barcelona afronta la primera de les seves tres oportunitats per segellar la seva classificació per a la ronda següent, l'Olympiacos es presenta a la cita amb la urgència de puntuar si vol seguir amb vida en competició europea. El conjunt hel·lè, que ha perdut els tres partits que ha disputat fins ara, s'aferra a les matemàtiques per no perdre l'esperança de, almenys, aconseguir el tercer lloc del grup, que dona accés a la Lliga Europa.

La principal novetat respecte al partit del Camp Nou és que Takis Lemonis, entrenador d'Olympiacos, podrà alinear el golejador Emenike, que es va perdre l'última cita europea per unes molèsties. Els locals no tenen cap jugador sancionat, però dues peces clau de l'esquema de Lemonis, com Elabdellaoui i Romao, estan advertits. L'equip del Pireu prepara el partit amb la moral tocada després de la dolorosa derrota per 1-0 en el derbi atenès contra el Panathinaikòs. En nou jornades disputades, l'Olympiacos acumula la pitjor arrencada de la lliga dels últims 24 anys i ocupa la quarta posició a cinc punts del líder. Així, que el partit de Champions, que servirà per homenatjar Valverde -la facció més radical de l'afició grega, la Gate 7, prepara un mosaic en honor a l'entrenador que va conquistar tres Lligues i dues Copes amb el club blanc-i-vermell- no arriba en un bon moment per al conjunt atenès.

En la roda de premsa prèvia al partit va parlar, com a representant de la plantilla del Barça, el gironí Gerard Deulofeu, que va expressar el seu objectiu de certificar aquesta mateixa nit la classificació per a vuitens de final «en una competició tan bonica com la Lliga de Campions». Pel que fa a la no titularitat de dissabte, Deulofeu va afirmar que és conscient que està «en el millor equip del món i hi ha altres jugadors que també ho fan bé i poden jugar al meu lloc».

El jove davanter gironí va lloar l'etapa del seu tècnic a Grècia amb qui, ha dit, manté una bona relació i va considerar que els minuts de joc depenen del seu rendiment. L'atacant català va declarar la seva intenció de romandre molts anys al club blaugrana i triomfar en l'equip dels seus colors. En la Lliga, com va fer Valverde, Deulofeu va voler rebaixar l'eufòria després de l'ensopegada del Reial Madrid a Girona i va dir que «les distàncies no són definitives» tot i que ara els blaugrana, líders, tenen vuit punts més que el seu etern rival.

Precisament després del resultat de Montilivi, Valverde va comentar que «aquesta jornada demostra que cal donar molt valor a les victòries perquè a tots ens costa guanyar». D'altra banda, el davanter de Riudarenes no va amagar el seu somriure amb la victòria del Girona, equip de la seva província, davant d'un «rival directe» com el Reial Madrid, i va declarar que va veure el partit i «va ser un bon resultat».

Després del partit d'aquest vespre a Atenes el Barça haurà d'afrontar la visita del Sevilla dissabte que ve al Camp Nou (20.45) abans d'una nova aturada de la Lliga pels partits de seleccions. L'endemà el Madrid rebrà el Las Palmas al Bernabéu.