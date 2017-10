L'Avenida organitzarà la Copa a Salamanca, l'Uni no l'ha demanat

La derrota en la final contra l'Avenida, en un gran tercer quart de Sílvia Domínguez, no va evitar que l'organització de la Copa la temporada passada fos un èxit per l'Spar Citylift Girona. Un èxit social, econòmic i de club que, però, no es repetirà aquest any. Ahir al vespre es va tancar el termini de presentació de candidatures per organitzar la Copa del 2018 i l'Uni no ha fet el pas. De fet, no l'ha fet el club gironí ni cap altre club de la lliga amb l'excepció del Perfumerías Avenida.

Després de la decepció del curs passat, quan el club castellà volia una Copa que va acabar a Girona per la millor oferta de l'Uni, el Perfumerías Avenida ha tornat a fer el gest i la Copa es jugarà al Würzburg entre el 19 i el 21 de gener de 2018. Diferents fonts del club de Fontajau confirmaven ahir que l'Spar Citylift Girona no demanaria organitzar la Copa perquè, en l'actual situació política, es considera que no és el moment de demanar a les institucions els suports econòmics que fan falta per portar una competició d'aquest nivell a Girona. Un altre club que hauria estat interessat a organitzar la Copa, el Mann Filter de Saragossa, ja va anunciar fa uns dies que hi renunciava. En un comunicat, l'Avenida va explicar que s'havia decidit a fer el pas després de la renúncia del Mann Filter i va confirmar que la Copa es jugaria al Würzburg, que té una capacitat per a uns 3.000 espectadors, i que hi haurà Minicopa.